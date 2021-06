Kristersson får tre dager til å danne regjering i Sverige

utenriks

Norlén har i løpet av tirsdagen hatt samtaler med alle partilederne for å få oversikt over hvem han mener har størst sannsynlighet for å få flertall i Riksdagen bak seg.

– Ulf Kristersson mottar sonderingsoppdraget. Han må rapportere tilbake senest fredag, sa talmann Andreas Norlén, som er Riksdagens leder.

Allerede neste uke kan det dermed bli en avstemming i Riksdagen over en ny statsministerkandidat.

– Min ambisjon er at Riksdagen skal kunne stemme på en ny statsminister neste uke, sa Norlén.

Klar før august?

Sonderingsfristen er denne gangen på bare tre dager. Forrige gang det var regjeringskrise i Sverige i 2018, var sonderingsfristen 14 dager. Men prosessen fikk den gang kritikk for å ta for lang tid. Den gang tok det 134 dager før en ny regjering var på plass.

Sveriges statsminister Stefan Löfven kunngjorde mandag at regjeringen går av. Beslutningen ble tatt etter at hans sosialdemokratiske regjering ble felt som følge av en mistillitsvotering i Riksdagen forrige uke.

Norlén har fire forsøk på å foreslå en ny statsminister. Ambisjonen er at en ny svensk regjering skal være klar innen utgangen av juli. Hvis ikke blir det utlyst ekstravalg, opplyser Norlèn.

Norlén utelukker ikke at Kristersson blir foreslått som statsminister i Riksdagen, selv om han ikke rekker sonderingsfristen.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå. Men det er klart at det er en mulighet å gå til Riksdagen bare for å holde tempoet oppe, sier han.

Kristersson: – Må samle

Kristersson skriver selv på Instagram at han i møtet med Norlén sa at dersom det er mulighet for å danne en borgerlig regjering, er han og Moderaterna klar for å ta ansvaret for at Sverige igjen får en fungerende ledelse.

– De kommende dagene kommer jeg til å fokusere på de viktige samtalene som nå skal gjøres med de andre partiene i Sverige som også vil ha maktskifte, partier som setter de politiske sakene foran det politiske spillet, skriver han.

Han peker på at de er i en spesiell situasjon etter en pandemi og med kun ett år til neste valg.

– En ny regjering må bli en virkelig «omstartsregjering», og den må kunne samle, ikke fortsette å splitte. Det må prioriteres noen få viktige saker det kommende året, skriver han.

En stemme?

Kristersson får en vanskelig jobb med å danne en ny regjering, men det er ikke utelukket.

For å kunne danne regjering er Kristersson avhengig av å ikke få mer enn 175 av de 349 representantene i Riksdagen mot seg.

Det vil være naturlig for Moderaterna å danne regjeringen sammen med Kristdemokraterna (KD) med støtte fra Liberalerne og omstridte Sverigedemokraterna. Da vil de fremdeles være avhengig av at en representant fra et av de andre partiene ikke stemmer imot.

Centerparti-politikeren Helena Lindahl kan bli tungen på vektskålen, ifølge TT. Hun har uttrykt utilfredshet med Löfven, men har ennå ikke sagt hvordan hun vil stemme.

KD-leder Ebba Busch sier til Aftonbladet at hun har fått indikasjoner på at de kan få støtte fra representanter som vil stemme mot partilinjen.

Löfven kan danne ny regjering

Dersom Kristersson ikke klarer å danne regjering, kan det åpne for at Löfven igjen får forsøke å danne regjering.

Da han tirsdag formiddag kom ut etter en halvtimes samtale med talmann Norlén, var han klar på at han krever å få budsjettavtalen gjennom i Riksdagen.

– Om den regjeringen som jeg da leder, ikke får gjennom sitt budsjett, så går jeg av. Det er budskapet mitt til talmannen, sa Löfven.

Han sa derimot at han var åpen for å danne regjering uten å ha forsikret seg om at han ville få støtte til budsjettet.

– Det er et alternativ som gir mer tid for flere partier til å fundere på hva som går an å gjøre i denne situasjonen, sa han.

