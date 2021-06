Volkswagen stanser salget av biler med forbrenningsmotor i Europa innen 2035

utenriks

Selskapet satser nå for fullt på utvikling av elektriske biler.

Bilprodusenter verden over har begynt å sette tidsplaner for utfasingen av tradisjonelle forbrenningsmotorer, i tråd med stadig strengere utslippsregler for å bekjempe global oppvarming. Volkswagen jobber også for å bøte på en alvorlig omdømmeknekk etter utslippsjuksskandalen.

– Vi vil gjøre hele vår bilflåte CO2-nøytral innen 2050, senest, sier Klaus Zellmer i Volkswagen til avisen Muenchner Merkur.

Han føyer til at endringene vil skje noe senere i USA og Kina.

– I Sør-Amerika og Afrika vil det også ta noe lenger, grunnet mangelen på politisk rammeverk og infrastruktur, sier han.

(©NTB)