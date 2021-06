Tre drept og flere alvorlig skadd i knivangrep i Würzburg i Tyskland

utenriks

To av de fem skadde fikk livstruende skader, opplyser Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann.

– Vi må bare håpe og be om at de hardest skadde overlever, sa Herrmann. En liten gutt skal være blant dem som ble skadd i angrepet, og faren hans er trolig blant de drepte.

Ifølge ham ble gjerningsmannen skutt i beinet før han ble pågrepet, og fredag ble han avhørt på sykehus. Det ble raskt klart etter pågripelsen at det ikke var flere mistenkte.

Bayerns delstatsminister Markus Söder kondolerer de rammede.

– Vi sørger med ofrene og deres familier, skrev han på Twitter.

Uklart motiv

Den pågrepne er en 24 år gammel mann fra Somalia som har bodd i Würzburg siden 2015. Han har den siste tiden ha holdt til i innlosjering for hjemløse, ifølge politiet.

Han hadde utvist voldelig oppførsel de siste ukene, og hadde vært midlertidig lagt inn for behandling på psykiatrisk avdeling. Ifølge politiet kjente han ikke ofrene, og motivet er foreløpig uklart.

Vitner på stedet sa at mannen ropte «Allahu akbar» (Gud er størst) under angrepet, og et islamistisk motiv ble ikke umiddelbart utelukket. Den pågrepne var imidlertid ikke kjent for myndighetene fra før for lovbrudd som kunne ha indikert at han har hatt et slikt motiv for angrepet.

Dramatisk video

Bild omtalte en video som skal ha blitt tatt av et vitne på stedet. På filmen kan man se en barbeint mann som er iført grå bukser og en beigefarget trøye. Han veiver med en kniv som er rundt 20 centimeter lang.

På videoen ser man personer som prøver å holde ham tilbake, og en person roper at mannen har stukket ned en kvinne. Det blir kastet en stol mot ham, og enda en person forsøker å stanse ham med en kjepp eller en stokk.

Deler av bykjernen ble sperret av, og et stort politioppbud rykket ut.

Det bor rundt 130.000 personer i Würzburg, som ligger mellom Frankfurt og Nürnberg.