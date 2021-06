utenriks

Et annet tegn på at smitten synker, er at det lørdag bare er registrert 5,9 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere den siste uka.

Dagen før var insidenstallet 6,2, og i forrige uke var det 9,3, ifølge tallene fra smittevernbyrået Robert Koch-Institut.

De siste 24 timene er det registrert 68 dødsfall, mens det for en uke siden ble registrert 99.

Siden begynnelsen av pandemien er 3.726.172 tyskere meldt smittet av koronaviruset, og 90.746 er døde.

