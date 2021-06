Få klare svar i amerikansk UFO-rapport

utenriks

Rapporten konkluderer med at det ikke er noen tegn på at det som beskrives som uforklarlige eller uidentifiserte luftfenomener, kan være ufoer. Men kun ett av de 144 observasjonene, som er gjort mellom 2004 og 2021, kan forklares, heter det videre.

Det skal være snakk om en stor, punktert ballong. Resten av tilfellene er ikke kategorisert på grunn av manglende informasjon. Blant dem er tre filmede observasjoner, som forsvarsdepartementet har fjernet graderingen på og frigitt de siste årene. 18 av observasjonene i rapporten er av «uvanlige» bevegelsesmønstre i luften.

Ifølge embetsfolk er det «ingen klare indikasjoner» på at observasjonene kan knyttes til utenomjordisk liv. Det er heller ingen definitive svar på om de kan være bruk av hittil ukjent teknologi fra rivaliserende land, som Russland eller Kina.

Pentagon opplyser imidlertid at det ikke kan utelukke at det er snakk om utenomjordiske skapninger. Nå skal departementet utarbeide en ny strategi for innsamling av og sporing av informasjon om potensielle observasjoner.

