Brann i ruinene av den sammenraste bygningen i Miami

Det brenner dypt nede i ruinene, og brannfolkene har ikke funnet arnestedet.

Redningsarbeiderne kjemper mot klokka og håper fortsatt på at det er mulig å finne overlevende etter ulykken. De bruker infrarøde kameraer, vann og skum for å slå ned flammene.

– Vi står overfor utrolige vanskeligheter med denne brannen. Det er ekstremt vanskelig å finne kilden, sier ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade.

Hun fortalte på en pressekonferanse lørdag at det ikke var funnet flere i bygningsmassene etter at den tolv etasjer høye boligblokken kollapset.

– Tallene er de samme som i går. Vi har kontroll på 127. 159 er fortsatt ikke gjort rede for, og fire er bekreftet omkommet, sier hun.

En kran fjerner vrakdeler fra den nesten 10 meter høye haugen. Flere titall redningsarbeidere bruker anleggsmaskiner, spader, bøtter og hendene for å grave vekk bygningsmasser, og også droner og mikrofoner for å lete etter overlevende.

Lørdag ble det kjent at en sakkyndig advarte mot strukturelle skader på bygningen like nord for Miami Beach allerede i 2018. Den konkrete årsaken til kollapsen er så langt ikke kjent.

De lokale myndighetene har kunngjort at de skal gjennomføre sikkerhetskontroller av alle bygninger som nærmer seg samme alder som den sammenraste boligblokka, rundt 40 år.

