USA lover å evakuere tusenvis av tolker før de forlater Afghanistan

utenriks

Administrasjonen har de siste dagene tatt skritt for å få flere tolker ut av Afghanistan mens søknadene deres om innreise i USA blir behandlet. Målet er å få alle ut før USA fullfører sin tilbaketrekking, opplyser kilder til avisa.

– Vi har alt begynt prosessen. Dem som har hjulpet oss, kommer ikke til å bli etterlatt, sier Biden.

Afghanere som jobbet for utenlandske styrker, har blitt sett på som fiender av Taliban. I løpet av de siste to tiårene har titalls afghanske tolker blitt torturert og drept av opprørsgruppen.

Guardians kilder sier ikke hvor afghanerne skal reise etter å ha forlatt hjemlandet, og heller ikke hvor mange det er snakk om.

Kan være så mange som 50.000

Den republikanske kongressrepresentanten Mike McCaul, som har diskutert planene med Biden-administrasjonen, sier Reuters at det er snakk om rundt 9.000 tolker, som har søkt opphold gjennom en spesiell visumordning, pluss deres familier.

– Det er trolig snakk om rundt 50.000 mennesker. Det er ikke mulig å framskynde visumene deres innad i Afghanistan, i en tidsramme som vil redde livene deres, sier han.

Mulige land de kan tas til er De forente arabiske emirater, Bahrain, Qatar og Kuwait, ifølge McCaul.

Styrker blir værende

Rundt halvparten av de amerikanske styrkene har nå trukket seg ut, og det er ventet at tilbaketrekkingen er fullført i løpet av de neste ukene.

Kilder opplyste til nyhetsbyrået AP torsdag at rundt 650 soldater vil bli værende i Afghanistan permanent, for å sørge for sikkerheten til USAs diplomatiske tilstedeværelse i landet.

Siden USA og Nato startet tilbaketrekningen fra Afghanistan 1. mai, har Taliban trappet opp angrepene og tatt kontroll over minst 60 av landets 400 distrikter i 34 provinser.

Biden tar imot Afghanistans president Ashraf Ghani i Det hvite hus fredag.

