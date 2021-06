Deler av Sydney stenges ned etter delta-utbrudd

utenriks

Utbruddet knyttes til en limousinsjåfør som var smittet da han kjørte en hel flybesetning fra en internasjonal flygning fra flyplassen i Sydney til et karantenehotell.

Det er registrert 65 tilfeller tilknyttet utbruddet, skriver den australske kringkasteren ABC.

Delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales sier at folk som bor eller har jobbet i fire nabolag sør i sentrum av Sydney i løpet av de to siste ukene, må holde seg hjemme, med mindre de har «absolutt nødvendige» ting å gjøre ute. Mer enn 500.000 beboere, og et betydelig antall som jobber i områdene, rammes.

I andre deler av byen, som har fem millioner innbyggere, er ikke-nødvendige reiser ut av området forbudt, og det er begrensninger på sosiale samlinger.

Australia er ett av landene som hittil har lyktes best med å få kontroll over covid-19, med drøyt 30.000 smittetilfeller og 910 dødsfall så langt.

Hittil er det satt rundt 6,7 millioner vaksinedoser blant landets 25 millioner innbyggere. Bare en liten andel av befolkningen har fått to doser.

