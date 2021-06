Norge blant dem i Europa som har vaksinert færrest: Slik ble Finland best i EU

utenriks

Finland er det store landet i EUs vaksinasjonsprogram som har gitt flest i befolkningen minst én dose. Kun de små landene Malta og Island, i tillegg til Ungarn som også bruker Sputnik- og Sinopharm-vaksinen, har gitt flere én dose.

Ifølge det finske folkehelseinstituttet THL har Finland nå vaksinert 66 prosent av alle over 16 år. Norge har til sammenligning vaksinert 51,3 prosent av alle over 18 år.

Tallene gjelder andelen som har fått én vaksinedose. Finland har en langt lavere andel fullvaksinerte enn Norge og de fleste land i Europa, på kun 18 prosent av alle over 16. Norge har fullvaksinert 34,1 prosent.

Nær flokkimmunitet

Finland kan bli første store EU-land som oppnår flokkimmunitet. Smittevernsjef Mia Kontio i THL sier til NTB at 80 prosent av dem over 18 år vil ha fått én dose i starten av juli, mens de fleste over 70 år vil være fullvaksinert.

Det nærmer seg veldig flokkimmunitet.

– Hva er høy nok vaksinedekning til å vinne kampen? Det vet ingen, tror jeg. Men jeg er sikker på at det vil ha en effekt både på spredningen av smitte og på sykehusinnleggelser, sier Kontio.

EU-landene mottar vaksiner etter en jevn fordeling, men det er store forskjeller i hvor mange doser som er blitt satt i hvert land. Norge skiller seg negativt ut.

I Europa-bunnen

Mens over ti EU-land har gitt over halvparten av befolkningen totalt én vaksinedose, er kun seks EU-land dårligere enn Norge, viser oversikten til Our World In Data.

Norge har vaksinert rundt 40 prosent av hele befolkningen. Kun Slovenia, Slovakia, Kroatia, Latvia, Romania og Bulgaria har vaksinert en lavere andel. Land som Danmark, Tyskland og Italia er på over 50 prosent.

Folkehelseinstituttet vil ikke svare på NTBs spørsmål om hvorfor Norge ligger så langt bak de andre europeiske landene.

Assisterende direktør Jasper Littmann i FHIs vaksineprogram svarer svært kort:

– Norge tar imot doser i henhold til avtalen med EU og sender ut alle doser til kommunene med én gang de ankommer i landet, sier han i en uttalelse via medievakten i FHI.

Finnenes hemmelighet

Finlands smittevernsjef Mia Kontio tror hun vet svaret på hvorfor Finland nå er blant de beste i Europa.

Finnene bestemte seg nemlig allerede i februar for å gå imot EU og utvide perioden mellom vaksinedosene fra seks til tolv uker. Den beslutningen har finnene stått ved, og ifølge Kontio er det blitt en suksesshistorie.

Norge ventet til sammenligning helt til 30. april med å gjøre det samme, før vi gikk tilbake til seks uker en periode før deltaviruset tvang oss til å utvide perioden igjen.

– Vi tok den avgjørelsen tidlig og har stått ved den. Jeg tror det er effekten av vår tidlige avgjørelse vi ser nå. Den avgjørelsen har vist seg å være veldig god også i nye studier, sier Kontio.

Mer smitte – færre syke

Selv om nye virusvarianter som den smittsomme deltavarianten har vist seg å være smittsom også for mange av dem med kun én dose, ser alt ut til at de med én vaksinedose slipper unna med lette symptomer.

Det har vi i Norge blant annet sett i Færder, der en høy andel fullvaksinerte er blitt smittet, uten å få alvorlig sykdomsforløp.

– Det ser ut til å være bedre å ha mer tid mellom de to dosene, særlig for de eldre, sier Kontio.

– Så klart er de sårbare litt lenger, men jeg tror de eldre og de i risikogruppen har levd et beskyttet liv mellom dosene, sier Kontio.

Fullvaksinert i august

Det finske folkehelseinstituttet har ikke vurdert å snu.

– Det virket som et veldig godt valg allerede i februar basert på grunnleggende immunologi, med oppløftende tall fra Storbritannia, sier Kontio.

Kontio opplyser at finnene ser ut til å være veldig ivrige etter å få vaksinen, også i de yngre aldersgruppene. Når store deler av pandemien kan avblåses allerede i sommer, gjenstår det å fullvaksinere befolkningen.

– Det vi anslår, er at vi når 70 prosents dekning for fullvaksinerte i befolkningen over 16 år mot slutten av august, sier Kontio.

