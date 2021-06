EUs smittevernkontor: Deltavarianten kan stå for 90 prosent av smittetilfeller i august

utenriks

– Deltavarianten er mer smittsom enn andre varianter som er i omløp, og vi anslår at innen utgangen av august vil den stå for 90 prosent av nye smittetilfeller i EU, sier smittevernkontoret ECDC onsdag.

Deltavarianten ble først oppdaget i India og er på fremmarsj flere steder i Europa.

Smittevernkontoret ber medlemslandene i EU om å øke tempoet i vaksineringen for å hindre at deltavarianten skal bite seg fast. Alfavarianten, som først ble oppdaget i Storbritannia, er i dag den dominerende i EU, men dette kan endre seg raskt, sier ECDC.

Vil sirkulere

– Det er overveiende sannsynlig at delta vil sirkulere vidt og bredt under sommeren, særlig blant ungdommer og yngre mennesker som ikke er i køen for vaksine, sier ECDCs sjef, Andrea Ammon.

Storbritannia opplever at deltavarianten er blitt den dominerende, men effektene er lagt på vei nøytralisert av den suksessrik vaksinekampanje. Hele 82,5 prosent av britene har fått én dose, mens 60 prosent er fullvaksinert.

Smittevernkontoret kan ikke understreke sterkt nok at en hurtig gjennomføring av vaksinering er det beste grepet for å redusere det muterte virusets muligheter til å skade helsen til de mest utsatte gruppene.

ECDC vurderer det slik at deltavarianten er 40 til 60 prosent mer smittsom enn alfavarianten, den såkalte britiske.

To doser er tingen

Ammon sier at foreløpige data viser at delta slår ut hos personer som bare har fått én dose av de vaksinene som nå er på markedet, men at to doser gir høy beskyttelse, også mot deltavarianten.

Ved sykehus i Storbritannia er det en svak, men merkbar økning av innleggelser der pasientene trenger pustehjelp. Det var 250 personer i denne kategorien 22. juni, over dobbelt så mange som en måned tidligere. Men begge tall er langt under de som ble registrert da pandemien var på sitt høyeste.

Oppfordringen til EUs innbyggere er å ikke bli slepphendt med rutinene i løpet av sommeren. Det kan føre til en rask og betydelig økning i alle aldersgrupper og igjen føre til innleggelser og dødsfall og en utvikling som Europa hadde høsten 2020, og som ingen vil ha tilbake, heter det i en uttalelse fra ECDC.

