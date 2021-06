Smittespredningen øker i Israel

utenriks

Det siste døgnet har 125 testet positivt for koronaviruset, og dette er det høyeste antallet på over to måneder.

Ifølge helsedepartementet er rundt 70 prosent av alle som tester positivt, smittet av den såkalte deltavarianten, også kjent som den indiske varianten av viruset.

Halvparten av dem som har testet positivt det siste døgnet, er barn, og myndighetene gjeninnfører nå enkelte smitteverntiltak og anbefaler vaksinering av barn ned i tolvårsalderen.

5,5 millioner av Israels rundt 9 millioner innbyggere er vaksinert mot viruset, og 5,1 millioner har fått to doser.

(©NTB)