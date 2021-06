Vänsterpartiet avviser Löfvens kompromiss

utenriks

Kompromisset går ut på at partene i boligmarkedet skal få forhandle om spørsmålet om frislipp av leiepriser i nybygde boliger.

På Twitter skriver Dadgostar at det er bra at partene forhandler. Men hun krever også at hele punktet om frie leiepriser må skrotes fra samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene.

– Dette er useriøst og politisk teater for å forhale prosessen, skriver hun om kompromissforslaget.

Dadgostar sier også til SVT at «vi er på vei mot mistillit», tross regjeringens utspill søndag.

Striden om leieprisene fikk Vänsterpartiet til å trekke sin støtte til regjeringen. Dermed er det i utgangspunktet flertall for et mistillitsforslag som skal opp til avstemning i Riksdagen mandag.

