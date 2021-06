Löfven hasteinnkaller til pressekonferanse

utenriks

Også Centerpartiets leder Annie Lööf skal delta på pressekonferansen.

Den svenske regjeringen risikerer å bli felt av et mistillitsforslag mandag. Regjeringen har uttrykt håp om å avverge krisen og har i helgen sittet i samtaler for å prøve å finne en løsning.

– Jeg synes alle bør ta et skritt tilbake og tenke gjennom hva som er best for landet vårt, sa finansminister Magdalena Andersson lørdag.

Bakgrunnen for situasjonen er et forslag fra regjeringen om fri fastsettelse av husleie i nybygde boliger. Markedet er i dag regulert.

Forslaget fikk Vänsterpartiet til å trekke sin støtte til regjeringen. Dermed ble det raskt klart at et flertall i Riksdagen var innstilt på å stemme for et mistillitsforslag.

Avstemningen skal holdes mandag klokken 10. Kringkasteren SVT har tidligere meldt at regjeringen skulle samles til et ekstraordinært møte søndag.

Her skulle det angivelig fattes beslutninger som ikke kan tas av en overgangsregjering eller et forretningsministerium.

