WHO bekymret for smitteutviklingen i Afrika

utenriks

– Utviklingen er veldig, veldig bekymringsfull, sier WHOs krisesjef Michael Ryan.

Antall nye covid-19-tilfeller økte til over 116.500 i forrige uke, viser tall fra WHO. Det er opp fra nærmere 91.000 i den foregående uken.

Ryan understreker at det ikke ser så ille ut for regionen i absolutte tall. Afrika står for litt over 5 prosent av de nye smittetallene globalt og 2,2 prosent av dødsfallene forrige uke.

Det som uroer WHO er det videre utviklingsforløpet. I flere land har smittetilfellene økt med over 100 prosent, mens økningen er på over 50 prosent i andre, og det skjer på hele kontinentet, sier Ryan.

Så langt har Afrika registrert 136.000 dødsfall av om lag 5,1 millioner tilfeller. WHO advarte tidligere i uken om at kontinentet står midt i en tredje og kraftig smittebølge, forsterket av manglende smittevern, kaldere vær og mer smittsomme virusvarianter.

