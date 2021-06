Avisledere møtte i retten i Hongkong

utenriks

Sjefredaktør Ryan Law i Apple Daily og administrerende Cheung Kim-hung i Next Digital ankom rettsbygningen i en hvit varebil med tildekkede vinduer.

De siktet etter Kinas nasjonale sikkerhetslov for Hongkong og er anklaget for å konspirere med «et fremmed land eller andre eksterne elementer for å sette den nasjonale sikkerheten i fare». Saken anses som et angrep på pressefriheten i det delvis selvstyrte området.

Tre andre redaktører og ledere ble også pågrepet torsdag, med de har ikke blir siktet ennå og ble løslatt mot kausjon sent fredag kveld.

Apple Daily har lenge vært en av de tydeligste stemmene i forsvaret av demokratiske rettigheter i Hongkong. Avisen støttet de omfattende demonstrasjonene i 2019 og har kritisert måten protestene ble slått ned på, inkludert innføringen av de nye sikkerhetslovene i fjor.

(©NTB)