Delvis EU-seier i vaksinesøksmål mot AstraZeneca

utenriks

Pålegget mot AstraZeneca kom i en domstol i Brussel fredag ettermiddag. Antallet doser de pålegges å levere, er lavere enn EU krevde.

Dersom den svensk-britiske produsenten ikke følger den pålagte leveringsplanen må de betale 10 euro – omtrent en hundrelapp – per dose som ikke blir levert i tide.

EU saksøkte AstraZeneca for ikke å ha levert det de lovet. I første kvartal fikk EU bare 30 millioner av de 120 millioner vaksinedosene de hadde inngått avtale om.

AstraZeneca har på sin side holdt fast ved at de har gjort sitt beste og varslet allerede i desember om produksjonsproblemer. Domstolen er ikke enig og sier selskapet også skulle benyttet de britiske produksjonsanleggene som er omtalt i kontrakten, til å sørge for at EU fikk dosene de var lovet.

(©NTB)