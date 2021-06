Reform av arbeidsmarkedet skaper uro i Hellas

utenriks

Endringene åpner blant annet for at arbeidstakere må jobbe opptil 50 timer i uka, mot 40 timer tidligere. I tillegg vil overtidsbetaling kunne utbetales senere.

Over 7.000 personer demonstrerte onsdag mot lovendringene, ifølge politiet. Rundt 9.000 var samlet utenfor parlamentsbygget da forslaget ble vedtatt.

Regjeringen sier at reformen innebærer valgfri fleksibilitet i arbeidstiden. Lovendringen innebærer også regler for hjemmekontor, forbedrer foreldrepermisjonen og innfører garantier mot seksuell trakassering på jobb.

Loven skal også tvinge fagforeninger til å sikre tjenester under streiker. Fagforeninger og opposisjonspartier mener reformen undergraver tarifforhandlinger, forstyrrer ansattes privatliv og formaliserer utnyttelse av overtidsarbeid.

Fagorganiserte har den siste uken gått ut i streik to ganger for å protestere mot reformen. Nylig deltok over 16.000 personer i protester i Aten.

(©NTB)