Luftangrepene ble gjennomført torsdag kveld etter at palestinske aktivister sendte brannstiftende ballonger over grensen til Israel for tredje dag på rad.

Det er ikke blitt meldt om drepte eller sårede så langt.

Israel gikk også til angrep onsdag morgen. Ifølge israelske myndigheter var de rettet mot Hamas-bygninger. Ingen skal ha blitt drept eller såret.

