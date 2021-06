Mistillitsforslag på gang mot Sveriges regjering

utenriks

Vänsterpartiet krever at regjeringen dropper et forslag om fri fastsettelse av utleiepriser på boliger, eller at regjeringen innleder forhandlinger med leieboerforeningen for å sikre forbedringer.

– Regjeringen har så langt, når fristen er ute, ikke oppfylt våre krav, sier partileder Nooshi Dadgostar.

Tirsdag ga Vänsterpartiet regjeringen en frist på 48 timer. Like før fristen gikk ut, svarte justisminister Morgan Johansson og regjeringen med å invitere partene i boligmarkedet for å diskutere det omstridte forslaget. Men det var ikke nok for partiet.

– Av samtalene oppfattet jeg at Morgan Johansson allerede gjør og har gjort det flere ganger med partene, sier Dadgostar og fremhever at det er forskjeller på samtaler og reelle forhandlinger.

Avhengig av hjelp

Vänsterpartiet har 28 representanter i Riksdagen. For å sette i gang en mistillitsprosess kreves det 35 stemmer.

Partiet vil derfor søke støtte hos Moderaterna og Kristdemokraterna. Dadgostar utelukker derimot ikke å søke støtte hos det nasjonalistiske partiet Sverigedemokraterna hvis det blir nødvendig.

– Vi ønsker å gjøre dette senest mandag for å kunne teste tilliten før Riksdagen tar sommerferie, sier Dadgostar.

Minst 175 av nasjonalforsamlingens 349 medlemmer må stemme for mistillitsforslaget for at det skal gå gjennom.

Moderaterna uenig

Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna har tidligere beskrevet trusselen om mistillitsforslag som tom.

I tillegg har Moderaterna og Kristdemokraterna gitt uttrykk for at de ikke er imot leieforslaget, og at det er feil forslag å felle regjeringen på.

Før Vänsterpartiets kunngjøring ble varselet om mistillit kalt en «politisk charade» av Moderaternas finanspolitiske talsperson Elisabeth Svantesson.

– Vänsterpartiet mener ikke alvor med å felle Stefan Löfven, men de vil stoppe en god reform, sa Svantesson.

(©NTB)