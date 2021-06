Fransk konspirasjonsteoretiker pågrepet for kidnapping

utenriks

Rémy Daillet-Wiedemann ble pågrepet da han returnerte fra Malaysia til Paris onsdag.

Jenta ble kidnappet fra bestemorens hus i Øst-Frankrike i midten av april. Kidnappingen skal ha blitt utført av flere menn ansatt av jentas mor. Hun ble funnet noen dager senere i Sveits.

Etterforskere mener bortføringen kan ha blitt organisert av ekstremister ledet av Daillet-Wiedemann, som mener barn urettmessig tas bort fra foreldrene.

Etter bortføringen la 54-åringen ut en video der han sa at organisasjonen hans «returnerer barn som er kidnappet av staten, til foreldrene etter deres ønske», og han nektet for at det var en kidnapping.

Jentas mor og ni andre er siktet for kidnappingen. Sju av dem er varetektsfengslet.

Daillet-Wiedemann er kjent for politiet som en forkjemper for ekstremistiske konspirasjonsteorier og for en populistisk overtakelse av staten.

I tidligere videoer har han støttet ideen om et statskupp og uttrykt motstand mot skatter, vaksiner, munnbind og 5G.

(©NTB)