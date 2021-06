Flertall varsler mistillit mot Löfvens regjering i Sverige

utenriks

Vänsterpartiet sier de ikke lenger har tillit til Löfven. Det samme sier Sverigedemokraterna, som dermed sørget for nok stemmer til å sette i gang prosessen med et mistillitsforslag i Riksdagen.

Også Kristdemokraterna og Moderaterna stiller seg bak forslaget, som dermed ser ut til å ha flertall i Riksdagen.

Bakgrunnen for Vänsterpartiets misnøye er regjeringens forslag om fri fastsettelse av utleiepriser på boliger. Tirsdag stilte partiet regjeringen et ultimatum: Dropp forslaget, eller innled forhandlinger med leieboerforeningen for å sikre forbedringer.

– Regjeringen har så langt, når fristen er ute, ikke oppfylt våre krav, sier partileder Nooshi Dadgostar. Hun sa at mistillitsforslaget skal legges fram i tide til å bli behandlet før Riksdagen tar sommerferie.