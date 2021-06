Danmark skal vaksinere barn fra høsten

utenriks

– Vaksinen er sikker for dem mellom 12 og 15, og effektiviteten er tordnende høy, sier Sundhedsstyrelsens direktør Søren Bostrøm.

Han sier samtidig at han ønsker seg mer kunnskap om sikkerheten for barn og tror dette vil komme i løpet av de nærmeste ukene.

– Vi vil gjerne ha mer data når det gjelder barn. Det forventer vi å få utover sommeren, fordi land som USA har tatt vaksinen fra Pfizer i bruk, sier han.

12- til 15-åringer

Sundhedsstyrelsen skal følge med på erfaringene fra andre land før utrullingen blant de yngste settes i gang.

Vaksinene skal tilbys 12- til 15-åringer etter at alle som er 16 år eller eldre er ferdigvaksinert, trolig i september.

– Vi trenger mer flokkimmunitet. Derfor vil vi tilby vaksinen til 12- til 15-åringene. Det vil medvirke til at vi bevarer kontrollen over epidemien gjennom vinteren, sier Bostrøm.

Pfizer/Biontechs vaksine er foreløpig den eneste som så langt er godkjent i EU for personer i denne aldersgruppen.

Enkelte barn i Norge får

I begynnelsen av måneden sa Folkehelseinstituttet til NRK at de åpnet for vaksinering av barn med alvorlige helseproblemer i Norge, men at det foreløpig ikke var aktuelt med generell vaksinering av barn mellom 12 og 15.

Alvorlig syke 16- og 17-åringer i Norge får allerede tilbud om vaksinering.

