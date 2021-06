USAs justisdepartement med nye hacker-anklager mot Russland

utenriks

Uttalelsene fra departementets øverste sjef for nasjonal sikkerhet, John Demers, kom i et opptak som ble sendt på en konferanse arrangert av mediegruppen Cyberscoop.

Det ble vist samtidig som president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin hadde toppmøte der hacking var et sentralt tema, men var tatt opp 3. juni, ifølge konferansens nettside.

– Det er mye aktivitet med programvare for utpressing som kommer fra innenfor de russiske grensene. Dette gjennomføres ikke av russiske tjenestefolk, men tolereres likevel av russiske myndigheter, sa Demers på en konferanse som ble arrangert av mediegruppen Cyberscoop.

– Det er ikke bare det at de tolererer dette, det går aktivt i veien for amerikansk politiinnsats for å motarbeide denne typen hacking, fortsatte han.

