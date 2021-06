Storbritannia og Australia er enige om frihandelsavtale

utenriks

Storbritannias statsminister Boris Johnson og Australias statsminister Scott Morrison ble enige om avtalen mens de spiste middag i Downing Street, erfarte BBC mandag kveld. De to skal angivelig ha spist et symboltungt måltid bestående av walisisk lam og skotsk røykelaks mens de drakk australsk vin.

– Begge statsministrene hadde et positivt møte i London over natta, og har løst gjenstående floker tilknyttet frihandelsavtalen, sier Tehan i en uttalelse.

– Avtalen deres er en seier for arbeidsplasser, forretninger og fri handel, og understreker hva to liberale demokratier kan oppnå når de jobber sammen, heter det videre.

Avtalen skal formelt kunngjøres tirsdag morgen. Den ses på som et viktig steg mot britisk inntreden i frihandelsavtalen CPTPP. Storbritannia har tidligere søkt om å bli medlem av avtalen, som gjelder for elleve land i Asia- og Stillehavsregionen.

De to landene har slitt med å bli enige om vilkårene for eksporten av australske landbruksvarer til Storbritannia. Bønder i Australia får lov til å bruke enkelte vekstfremmende hormoner, pesticider og tilsetningsstoffer som er forbudt i Storbritannia, skriver BCC.

Ifølge det britiske bondelaget NFU kan australske bønder dermed produsere storfekjøtt med lavere kostnader. Dermed kan det britiske landbruket bli utkonkurrert av billigere utenlandsimport, heter det. Også Skottland har uttrykt bekymring for at produkter av lavere standard kan ta over markedet.

Britenes handelsminister Liz Truss har framholdt at regjeringen gjennom alle avtaler vil sørge for at det britiske landbruket blomstrer, og regjeringen mener at medlemskap i CPTPP vil gi nye muligheter for landbruket.

(©NTB)