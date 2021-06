utenriks

Ettersom etterspørselen etter koronavaksine blant voksne i Frankrike avtar, satser myndighetene i landet på å vaksinere barn.

Dette for å oppnå at 80 prosent av befolkningen blir vaksinert, noe eksperter mener er nødvendig for å stoppe spredningen av det smittsomme viruset.

Vaksineringen er ikke obligatorisk og trenger foreldrenes godkjenning.

