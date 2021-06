EUs medisinbyrå avviser at vaksinesjef foreslo å droppe AstraZeneca-vaksine

utenriks

I et intervju med den italienske avisen La Stampa i helgen fremstår det som om vaksinesjef Marco Cavaleri mener det kan være verdt å droppe den omstridte vaksinen også for de eldste, og heller gi dem vaksine fra Pfizer/Biontech eller Moderna.

AstraZeneca-vaksinen, også kjent under merkenavnet Vaxzevria, er knyttet til flere alvorlige tilfeller av blodpropp.

– På et spesifikt spørsmål om å gi Vaxzevria til dem over 60, sa Cavaleri aldri at slik bruk bør opphøre. Tvert imot er det tydelig at nytte-risiko-profilen for personer over 60 er positiv, og at Vaxzevria fortsatt bør brukes, sier en talskvinne for EMA. Hun sier Cavaleris syn er feil fremstilt i intervjuet.

– Han sa tydelig at nytte-risiko-profilen er positiv, og at det er opp til hvert enkelt land om de vil gi den til ulike befolknings- og aldersgrupper, legger talskvinnen til.

La Stampa har senere lagt til en forklarende tekst til intervjuet.

En rekke land, inkludert Norge, har sluttet å gi vaksinen fra svensk-britiske AstraZeneca.

