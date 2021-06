Søksmål fra sykehusansatte i Texas som ikke vil vaksineres ble avvist

utenriks

Dommer Lynn Hughes skriver i sin kjennelse at det er forkastelig av sykehusarbeiderne å sammenligne vaksineringen med medisinske eksperimenter under holocaust, slik de har gjort i søksmålet.

Hughes slår fast at lovverket i Texas kun beskytter ansatte som nekter å begå en forbrytelse, og at det å ta koronavaksinen ikke kan regnes som det.

De over 100 sykehusansatte ved Houston Methodist-sykehuset har nektet å la seg vaksinere ettersom vaksinene kun er nødgodkjent. Dommeren slår i kjennelsen fast at de ikke har hold for dermed å si at vaksinene flere millioner amerikanere har tatt er utrygge.

Sykehuset har varslet at ansatte som nekter å ta vaksinen, kan miste jobben.

