Britisk gjenåpning blir ifølge regjeringskilder utsatt

utenriks

Det er ventet at statsminister Boris Johnson vil komme med nyheten på en pressekonferanse i Downing Street mandag kveld.

Delta-varianten, som også ventes å bli dominerende i Norge, gjør at neste trinn i gjenåpningen ikke kan tas 21. juni slik planen opprinnelig var.

Regjeringskilder opplyser til Sky News at gjenåpningen blir utsatt til midten av juli, altså med opp mot fire uker.

BBC melder også at ytterligere gjenåpning av samfunnet blir utsatt. Det kan bety at begrensninger for idrett, puber og kinoer vil opprettholdes, og at nattklubber fortsatt vil bli holdt stengt.

Skal be om tålmodighet

Johnson ventes å be sine landsmenn om å være tålmodige, og han vil understreke at en siste innsats er nødvendig for å sikre at en gjenåpning er «irreversibel», skriver nyhetsbyrået DPA.

Steg fire av regjeringens gjenåpningsplan innebærer at alle begrensninger på sosial kontakt blir fjernet. Forskere har vist til at utsettelse kan gjøre at flere blir vaksinert før gjenåpning, ifølge BBC. I tillegg får man bedre oversikt over vaksinens effekt på smitte og sykehusinnleggelser.

Ifølge en meningsmåling utført av Opinium støtter 54 prosent av de spurte beslutningen om å utsette gjenåpningen. Bare 37 prosent mener gjenåpningen bør skje etter planen.

Bekymringsfullt

Britenes helseminister Edward Argar sier til BBC at han før Johnsons pressekonferanse ikke kan bekrefte at gjenåpningen utsettes. Han viser imidlertid til at delta-varianten nå sprer seg på bekymringsfullt vis.

Ifølge Argar vil nesten 10 millioner briter få andre vaksinedose innen fire uker.

Britene feiret sin første «Freedom Day» da puber og restauranter fikk åpne dørene i mai, men Johnson vil be alle gjøre en siste innsats mot viruset, sier en kilde til Sky News.

– Det er et kappløp mellom viruset og vaksinene, sier kilden.

Utsettelsen kan blant annet få konsekvenser for fotball-EM, ettersom flere kamper arrangeres i England.

Delta-variant

Nærmere 4,6 millioner briter har hittil fått påvist koronasmitte, og myndighetene har registrert nærmere 128.000 koronarelaterte dødsfall.

Det tilsvarer 188 dødsfall per 100.000 innbyggere. I Norge er det til sammenligning registrert 14 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Smittespredningen har steget jevnt siden midten av mai, og 90 prosent av dem som tester positivt får nå påvist den indiske varianten av viruset, kjent som delta.

Denne varianten smitter raskere enn andre varianter, og første vaksinedose har vist seg å ha begrenset effekt.

