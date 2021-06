utenriks

På en pressekonferanse etter mandagens Nato-toppmøte fikk Biden flere spørsmål om Putin og toppmøtet de to skal ha i Genève denne uken.

– Han er smart. Han er tøff. Og jeg har funnet ut at han er, slik de pleide å si da jeg spilte ball, en verdig motstander, sa Biden.

Han sa også at han kommer til å gjøre det klart for Putin at USA kommer til å svare hvis den russiske presidenten velger å ikke samarbeide og fortsette med det han har gjort tidligere, blant annet når det gjelder dataangrep.

(©NTB)