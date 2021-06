utenriks

Men over et 20-årsperspektiv venter IATA at luftfartstrafikken nesten dobles, fra 4,5 milliarder passasjerer i 2019 til 8,5 milliarder passasjerer i 2039.

Det er likevel 1 milliard færre passasjerer enn IATAs prognose før koronapandemien brøt ut i fjor.

For flyprodusentene er IATAs nye prognose uansett gode nyheter, ettersom de har redusert produksjonen under pandemien, i takt med at flyselskaper verden rundt har avlyst bestillinger på nye fly.

