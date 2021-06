utenriks

Land med et smittetrykk på under 200 tilfeller per 100.000 innbyggere vil ikke lenger regnes som risikoland. Reiser til slike land blir ikke lenger frarådet.

1. juli er også datoen EUs koronapass blir gyldig, og det er ventet at det da vil bli langt lettere å reise rundt om i Europa.

Det er imidlertid ikke avklart hvordan reglene blir for innreise til Norge. Regjeringen jobber med å få på plass en løsning som gjør at EUs koronapass kan gi innreise til Norge uten karantene.

