utenriks

Grunnen er at spredningen av den såkalte deltavarianten av koronaviruset har økt kraftig, skriver Reuters.

Hittil er over 42.300 personer registrert smittet av deltavarianten, som først ble oppdaget i India. For én uke siden, den 2. juni, var tallet 29.892.

Ifølge avisen The Sun kommer statsminister Boris Johnson mandag til å kunngjøre utsettelsen. Avisen skriver videre at planene kan bli gjort om på igjen dersom antall sykehusinnleggelser minsker og blir værende på et lavt nivå.

