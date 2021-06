utenriks

Beslutningen kommer etter at en 18 år gammel kvinne døde av blodpropp etter å ha fått vaksinen, opplyser regjeringen. Kvinnen fikk en vaksinedose 25. mai og døde torsdag.

Til tross for at forskere og myndigheter i flere land er enige i at det er en forbindelse mellom AstraZenecas koronavaksine og noen svært sjeldne tilfeller av alvorlige bivirkninger, har alle aldersgrupper i Italia til nå fått den svensk-britiske vaksinen.

AstraZeneca er som kjent tatt ut av vaksineprogrammet i Norge.

(©NTB)