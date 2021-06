Vanskelige saker på dagsordenen når Biden møter Johnson

utenriks

De møtes i forkant av G7-møtet i Plymouth i Storbritannia, der Biden deltar på sin første utenlandstur som amerikansk president.

Det antas at de to lederne har et noe anstrengt forhold. Biden var sterkt imot Brexit, som Johnson kjempet for. Med sine irske røtter har Biden også uttrykt bekymring for fremtiden til Nord-Irland etter at Storbritannia forlot EU.

Johnson hadde på sin side tilsynelatende et relativt godt forhold til tidligere president Donald Trump, som var Bidens motkandidat i presidentvalget i november. Tidligere har Biden kalt Johnson en klonet utgave av Trump.

Den britiske regjeringen har den siste tiden jobbet hardt for å fremheve Johnson og Bidens felles hjertesaker, som klimakrisen og støtte til internasjonale institusjoner. Men Johnson har også vært frustrert over fraværet av en ny frihandelsavtale med USA.

Både USA og Storbritannia sier møtet mellom Johnson og Biden skal bidra til å styrke forholdet mellom to allierte landene.

Klimakrisen, koronapandemien, Afghanistan, finansiering av infrastruktur i utviklingsland og den 80 år gamle Atlanterhavserklæringen er noen av temaene som vil bli diskutert.

