Storstreik i Hellas

utenriks

Sykehus må redusere driften, og ferger og kollektivtransport står stille rundt omkring i hele landet. Imidlertid er ikke flytrafikken rammet, selv om det var ventet at også flygelederne skulle gå ut i streik. Det er planlagt demonstrasjoner i Aten og andre storbyer. Streiken varer kun i 24 timer.

Fagforeninger i både offentlig og privat sektor har bedt arbeiderne gå ut i streik. Vanligvis er det bare arbeidstakere i offentlig sektor som legger ned arbeidet i Hellas, ettersom jobbene deres er tryggere.

De planlagte endringene i arbeidsmiljøloven vil blant annet åpne for at arbeidstakere jobber opptil 50 timer i uka, mot 40 i dag. I tillegg vil overtidsbetaling kunne utbetales senere enn i dag. En rekke av disse endringene er midlertidig innført under pandemien, men regjeringen ønsker å gjøre dem mer permanente.

