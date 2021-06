Regjeringspartiets kandidat vant presidentvalget i Mongolia

utenriks

Den tidligere statsministeren ligger dermed an til en klar seier over de to opposisjonskandidatene. Det offisielle resultatet blir kunngjort senere torsdag.

Arbeiderpartiets kandidat Dangaasuren Enkhbat fikk 20 prosent av stemmene, mens Sodnomzunduin Erdene fra det største opposisjonspartiet Demokratene fikk bare seks prosent.

Den sittende presidenten, Battulga Khaltmaa, er fra Demokratene, men får ikke stille til en andre valgperiode.

Khurelsukh gikk av som statsminister i januar etter demonstrasjoner mot myndighetenes pandemihåndtering. Han hevder Khaltmaa står bak protestene.

Valgvinneren har bakgrunn fra militæret, og flere frykter han skal gi militæret en større rolle i samfunnet.

Folkepartiet har et stort flertall i nasjonalforsamlingen, og Erdene hevdet i valgkampen at Folkepartiet kunne bli et diktatorisk parti dersom de også fikk kontroll over presidentembetet.

(©NTB)