utenriks

– At enkeltstater gir bort vaksinedoser bør suppleres med donasjoner fra legemiddelfirmaene, sa Macron på en pressekonferanse torsdag.

Han påpekte at stater har vært med på å finansiere forskning på og utvikling av vaksiner, og at det derfor er helt legitimt å til gjengjeld be om bidrag fra vaksineprodusentene.

I mange fattige land, spesielt i Afrika, har vaksineringen knapt kommet i gang på grunn av stor mangel på koronavaksiner.

(©NTB)