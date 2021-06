Motstandsdyktig og pandemitilpasset narkotikamarked i Europa

utenriks

Smuglere har tilpasset seg reiserestriksjoner og stengte landegrenser.

De bruker nå mer konteinertrafikk og kommersielle forsyningskjeder, og det er mindre bruk av kurerer, opplyser EMCDDA i sin årsrapport som ble lagt fram onsdag.

Den gir et overblikk på narkotikasituasjonen i Europa basert på informasjon fra de 27 EU-landene samt Tyrkia og Norge.

Langvarige virkninger

Cannabisdyrking og syntetisk narkotikaproduksjon ser ut til å ha holdt seg på et stabilt nivå. De gatebaserte markedene ble forstyrret i begynnelsen av pandemien, men gjennom økt bruk av krypterte meldingstjenester, sosiale medier og nettbaserte marked, samt levering på post og dør, har markedet tilpasset seg.

De langvarige virkningene av pandemien kan være et ytterligere digitalisert narkotikamarked, ifølge rapporten.

– Vi er vitne til et dynamisk og tilpasningsdyktig narkotikamarked som er motstandsdyktig mot covid-19-restriksjoner. Vi ser også mønstre for narkotikabruk som blir stadig mer komplekse, ettersom forbrukerne blir utsatt for et bredere utvalg av svært potente naturlige og syntetiske stoffer, sier EMCDDA-direktør Alexis Goosdeel.

Økt misbruk av angstdempende

Rapporten advarer også mot folkehelserisikoen som medfølger tilgjengelighet og bruk av et bredere Spekter rusmidler, ofte med høy styrke eller renhetsgrad. Det ble oppdaget 46 nye ulovlige stoffer i Europa i 2020.

EMCCDA er spesielt bekymret for misbruk av benzodiazepiner, som blir brukt som angstdempende eller sovemedisin. Økt bruk ses blant annet hos høyrisikobrukere, innsatte i fengsel og noen grupper av rekreasjonsbrukere. Det kan gjenspeile den høye tilgjengeligheten og lave prisen for disse stoffene, samt pandemirelaterte psykiske helseproblemer.

Cannabisbruk holder seg på et jevnt høyt nivå, men stadig økende THC-innhold og nye varianter med svært potente syntetiske cannabinoider, bekymrer.

