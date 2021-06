Stoltenberg skal møte Biden

utenriks

Formålet med møtet er å gjøre forberedelser til Nato-toppmøtet 14. juni og strategiendringene i Nato det neste tiåret, skriver VG.

– Jeg gleder meg til å møte president Biden i Washington DC. Det er klart at USA, som vår største allierte, spiller en helt avgjørende rolle i Nato, sier Stoltenberg til TV 2.

Han skal også treffe forsvarsminister Lloyd Austin, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og medlemmer av Kongressen.

Skal forberede vedtak

Stoltenberg har de siste dagene møtt flere statsledere i forkant av forsvarsalliansens toppmøte i Brussel. Nylig besøkte han britenes statsminister Boris Johnson.

I løpet av de siste månedene har han flere ganger snakket med Biden på telefon.

– Det er bra at vi får satt oss ned, jeg og han, før møtet i Brussel og forberedt de vedtakene som skal fattes. En viktig del av å forberede et toppmøte i Nato er å snakke med så mange ledere som mulig, sier Nato-sjefen.

På grunn av koronapandemien har Biden så langt truffet relativt få andre internasjonale ledere etter at han ble president.

Klimaendringene

På toppmøtet skal medlemslandenes ledere vedta reformpakken Nato 2030, der også klimaendringene er et tema. Stoltenberg har advart om at den globale oppvarmingen kan forsterke kriser.

Tidligere denne uken ble det kjent at Stoltenberg er invitert til klimatoppmøtet i Skottland i november.

Stoltenberg sier til TV 2 at Biden har vært tydelig på at han ønsker å styrke samarbeidet mellom Europa og Nord-Amerika i Nato. Presidenten har også sagt at dette må vises med handling, ikke bare med ord.

(©NTB)