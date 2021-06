Italia starter koronavaksinering av barn

utenriks

– Dette er en vakker dag. Dette er et flott signal, både når det gjelder å få grep om pandemien og å kunne gjenoppta alle aktiviteter så raskt som mulig, sier Napoli-ordfører Luigi de Magistris.

Regionene kan fortsatt justere på de nasjonale reglene, men i prinsippet kan alle som er registrert hos helsevesenet, sette seg på liste for å få vaksine. Det gjelder også tolvåringer og tenåringer etter at Pfizer/Biontechs vaksine nylig ble godkjent også for personer som er mellom 12 og 15 år gamle.

Over 35 millioner vaksinedoser er satt i Italia hittil. 12,4 millioner mennesker – nesten 23 prosent av befolkningen – er fullvaksinert i landet, som er ett av de hardest rammede i Europa.

(©NTB)