Talsperson for Yair Lapid: Har klart å danne ny israelsk regjering

utenriks

Sammensetningen av regjeringen vil bli presentert for president Reuven Rivlin senere onsdag.

Talsmannen opplyser at det israelsk-arabiske partiet Raam støtter den nye regjeringen. Raams leder Mansour Abbas skal ha undertegnet en avtale om den nye koalisjonsregjeringen.

Hvis det stemmer at regjeringen har støtte i nasjonalforsamlingen Knesset, betyr det at punktum er satt for en tolv år lang periode med Benjamin Netanyahu som israelsk statsminister.

Avisa Haaretz skriver at Lapid tar sikte på å presentere en ny regjering før en tidsfrist som utløper ved midnatt natt til torsdag lokal tid.