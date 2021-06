IEA snur om oljeprisen – tror på økt etterspørsel tidligere

utenriks

– Det kan godt tenkes at etterspørselen om et år eller så er tilbake til nivået som var før krisen, sier administrerende direktør Fatih Birol i IEA til Bloomberg.

Det er et annet signal enn det energibyrået kom med i sin rapport i mars. Der ble det varslet at etterspørselen ikke ville være tilbake på et normalt nivå før 2023.

Birol peker på den sterke økonomiske gjenreisingen i USA, Kina og Europa som årsaken til at IEA går tilbake på sine antakelser.

I fjor falt etterspørselen etter olje med om lag 9 prosent, som tilsvarer nærmere ni millioner fat olje daglig. I sin forrige månedsrapport spådde IEA rekordlav etterspørsel for olje også i år, blant annet på grunn av lite flytrafikk.

Nå varsler IEA at lettelser i koronarestriksjoner og økt reiseaktivitet kan føre til mangel på olje i andre halvår i år. Birol sier oljeprisen, som ligger på litt over 70 dollar fatet for nordsjøolje, kan stige ytterligere dersom ikke Opec og andre oljeproduserende starter opp igjen utvinningen som ble stanset på grunn av pandemien.

Tirsdag ble oljekartellet Opec og flere andre oljeproduserende land enige om å øke oljeproduksjonen de neste månedene, men det er foreløpig uvisst hva som skjer etter det.

(©NTB)