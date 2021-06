Franske tenåringer får vaksine

utenriks

Det er unge mellom 12 og 18 år som får tilbudet, opplyste president Emmanuel Macron onsdag.

Under et besøk i en landsby i Sør-Frankrike påpekte presidenten at halvparten av alle franske voksne nå har fått minst én vaksinedose. Han beskrev dette som en viktig milepæl i vaksineringen.

Tidligere denne uken opplyste franske myndigheter at alle voksne ville få tilbud om vaksine. Håpet er å klare å hindre spredning av den indiske virusvarianten.

Frankrike har så vidt begynt å komme seg etter den tredje store smittebølgen og gjenåpnet blant annet kafeer og restauranter for et par uker siden.

(©NTB)