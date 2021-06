utenriks

Sinovac-vaksinen er den andre kinesiskproduserte vaksinen som blir godkjent av WHO. I mai fikk den kinesiske Sinopharm-vaksinen grønt lys.

– WHO har i dag godkjent Sinovac-CoronaVac covid-19-vaksinen for nødbruk, og vi gir land, bidragsytere, formidlingsbyråer og samfunn forsikringer om at den holder internasjonale standarder når det gjelder sikkerhet, effektivitet og produksjon, skriver WHO i en kunngjøring tirsdag.

