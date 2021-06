utenriks

Det opplyser Said Hamid Rushan, talsmann for Afghanistans innenriksdepartement. To av bombene eksploderte med kort tids mellomrom i en bydel der det bor mange sjiamuslimer fra minoritetsgruppen hazaraene.

Den tredje bombeeksplosjonen var rettet mot byens elektrisitetsnett og førte til strømbrudd.

Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepene. Den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere erklært krig mot landets sjiamuslimer.

