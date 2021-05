Mali suspenderes fra ECOWAS etter nytt kupp

utenriks

Kuppet forrige mandag førte til nye sanksjoner mot landet og økt bekymring for stabiliteten i den urolige Sahel-regionen.

Ti statsledere og tre utenriksministre deltok på et ekstraordinært toppmøte i Accra i Ghana, der den tidligere nigerianske presidenten Goodluck Jonathan fungerte som mekler.

Suspenderingen fra ECOWAS skjer umiddelbart og gjelder til slutten av februar 2022, når det etter planen skal holdes valg i Mali, opplyste Ghanas utenriksminister Shirley Ayorkor Botchwey etter møtet.

Lederne i ECOWAS ber Mali om å utpeke en sivil statsminister og opprette en inkluderende regjering. Malis nye president, oberst Assimi Goïta, ankom Ghanas hovedstad lørdag for samtaler med de andre vestafrikanske lederne.

Tirsdag anklaget han Malis president Bah N’Daw og statsminister Moctar Ouane for å ha «sabotert» overgangen til demokrati i landet, opplyste at de var løst fra sine oppgaver og la til at demokratiseringen vil fortsette fram til det kan holdes valg i 2022.

Goïta ledet også militærkupp i landet i august i fjor, og pågripelsen av de to lederne utløste internasjonal fordømmelse og krav om umiddelbar løslatelse.

