utenriks

Kommisjonen la mandag fram nye anbefalinger for reiser innen EU. Det er gode nyheter for fullvaksinerte, som bør slippe krav om test og karantene ved innreise. Dette skal gjelde 14 dager etter at man er fullvaksinert.

For folk som har hatt covid-19, foreslår kommisjonen at unntaket gjelder allerede etter første vaksinedose.

