Tysklands gratis koronatestsystem under gransking for svindel

utenriks

Sentrene, som er finansiert av den tyske regjeringen, har blitt hyppig brukt i landet. Her slipper nemlig både innbyggere og testsentrene å ta regningen.

Testsentre får rundt 18 euro, tilsvarende rundt 184 kroner, per test.

Det er nå iverksatt etterforskning mot to personer i et selskap som driver teststeder flere steder, bekrefter påtalemyndigheter til nyhetsbyrået DPA.

– Trenger ikke dokumenter

En undersøkende reportasje gjort av de tyske kringkastingskanalene NDR og WDR, og avisen Sueddeutsche Zeitung, har vist at systemet kan misbrukes.

De har blant annet funnet ut at ett testsenter i Köln har testet 70 mennesker for covid-19, men regningen de sendte til regjeringen var for nesten 1.000 mennesker. Lignende avvik er funnet i flere byer, som Essen og Münster.

Sentrene trenger ikke å levere noen dokumenter for å bevise hvor mange mennesker de har testet når de søker om kompensasjon fra staten. De trenger bare sende antall tester utført, ifølge reportasjen fra de tyske mediene. De kom fram til at tilsynet fra regjeringen var for dårlig.

– Må foretas presise kontroller

Den tyske helseministeren Jens Spahn sier at de fleste operatørene av testsentre oppfører seg «veldig ordentlig».

– Vi skal nå se på om vi kommer til å stramme inn kontrollmekanismene, sier Spahn.

I en uttalelse lørdag sier Justisdepartementet dette:

– Det må foretas presise kontroller av regnskapene til testsentre hvis det er indikasjoner på uregelmessigheter. Hvis det er mistanke om svindel, er det nødvendig med konsekvent kriminell etterforskning.

Antall steder som tilbyr gratis koronatest, har økt betydelig siden regjeringen innførte gratisordningen for å få flere til å teste seg. I regionen Nordrhein-Westfalen er det for øyeblikket nesten 8.000 sentre, og bare hovedstaden Berlin har minst 1.200.

(©NTB)