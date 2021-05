EU mistenker at Russland nekter enkelte europeiske flyselskaper å lande

utenriks

Tre flyginger fra EU-land er denne uken blitt innstilt som følge av manglende klarsignal fra Moskva.

Austrian Airlines opplyser at det torsdag måtte innstille en flyging fra Wien til Moskva fordi russiske myndigheter ikke ville godkjenne ruteendringer som innebar at flyet gikk utenom hviterussisk luftrom.

Onsdag ble en Air France-flyging fra Paris til Moskva innstilt av samme grunn.

– Vi vet ikke om det er fra sak til sak, spesielle saker, eller om det er en generell norm fra russiske myndigheter for å få europeiske fly til å fly over Hviterussland, sa Borrell til journalister fredag.

Han sa også at EU vil vente med tiltak til de ser den videre utviklingen.

Fra russisk hold hevdes det at det hele skyldes tekniske årsaker.

– Luftfartsmyndighetene vil gi de nødvendige forklaringene, men dette er tekniske årsaker, sier talsmann for Kreml, Dmitirij Peskov.

Han legger til at tiltakene ble iverksatt for å øke flysikkerheten.

Etter at Hviterussland tvang et Ryanair-fly med en regimekritiker til å lande mens det var i hviterussisk luftrom, har EU bestemt at hviterussiske fly ikke får lande i EU. De får heller ikke passere luftrommet over unionen. Samtidig har flyselskaper blitt oppfordret til å unngå hviterussisk luftrom.

