Titusener på flukt i frykt for nytt vulkanutbrudd i Kongo

utenriks

– Nåværende data tyder på at det er magma under Goma og Kivu-sjøen, sier general Constant Ndima, den militære guvernøren i området.

Han advarer om at et utbrudd kan komme raskt og uten varsel, enten på land eller under sjøen.

– Situasjonen kan endres raskt og blir konstant overvåket, sier han.

Ndima frykter utslipp av potensielle farlige gasser på overflaten dersom vannet i Kivusjøen og magma blandes.

Titusener på flukt

Myndighetene i byen har satt opp transport mot Sake, som ligger omtrent 20 kilometer vest for Goma, fra alle de ti berørte bydelene.

– Folk skal kun ta med seg det mest nødvendige, slik at alle har en mulighet til å komme seg vekk, sier Ndima.

Ifølge en journalist i nyhetsbyrået AFP har evakueringsordren fått titusener av mennesker til å flykte i retning mot Rwanda. Grensen mellom de to landene ligger helt inntil Goma.

5.000 hjemløse

Etter helgens kraftige utbrudd fra Nyiragongo-vulkanen og de etterfølgende jordskjelvene er det funnet minst 32 omkomne.

Rundt 2.500 boliger ble ødelagt av lavaen, som veltet nedover mot Goma og raserte landsbyer på sin vei. FN frykter at minst 5.000 mennesker er blitt hjemløse.

– Ødeleggelsene er enorme. Behovene for rent drikkevann og nødhjelp blir stadig større. Det er en stor påkjenning å være her nå, med stadige jordskjelv og rystelser, sier Kirkens Nødhjelps landrepresentant i Kongo, Riborg Knudsen, i en kommentar til NTB.

Forrige gang Nyiragongo hadde utbrudd, var i 2002. Den gang omkom over hundre mennesker da østlige deler av Goma ble dekket av lava og aske. Også deler av en rullebane på flyplassen ble dekket av lava.

(©NTB)